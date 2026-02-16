Россиянам объяснили, почему одинаковые квартиры в одном доме стоят по-разному

Даже внутри одного и того же жилого дома стоимость квартир с идентичными площадью и планировкой может существенно различаться. Специалисты отмечают, что эта ситуация типична как для новостроек, так и для рынка вторичного жилья. При этом важно понимать, что итоговая цена формируется под совокупным влиянием рыночной конъюнктуры, юридических аспектов и человеческого фактора. Как пояснил в беседе с RuNews24.ru основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик, на первичном рынке большое значение имеет степень готовности объекта и стратегия застройщика.

Наиболее привлекательные условия для приобретения недвижимости в строящемся доме, по мнению эксперта, складываются в январе и августе. В эти месяцы, традиционно спокойные для рынка, девелоперы чаще всего соглашаются на максимальные уступки в цене. Дополнительно на стоимость влияют уровень наполнения эскроу-счетов и текущие показатели выполнения плана продаж. Если по этим параметрам возникают сложности, застройщик может предоставить значительную скидку для обеспечения нужного ему объема сделок.

Зубик также отметил, что в рамках одного корпуса разница в цене на схожие объекты может доходить до десятков процентов. На это влияет этаж, качество вида из окон, расположение по сторонам света, а также удаленность от лифтов и технических помещений. Наиболее доступными обычно являются квартиры на первых этажах, а также те, из окон которых открывается не самый лучший вид, уточнил специалист.

На рынке переуступок значимую роль играет психологический аспект, поскольку продать объект дороже первоначальной стоимости покупки удается не всегда.

На вторичном рынке диапазон цен еще более широкий. В расчет принимаются не только параметры самой квартиры, но и юридическая чистота объекта, а также структура собственности.

«Квартира без обременений, с прозрачной историей перехода прав и быстрым выходом на сделку почти всегда стоит дороже аналогов с ипотекой, долями, наследственными нюансами или зарегистрированными жильцами», — подчеркнул Зубик.

Еще одним важным ценообразующим фактором, как указал эксперт, является состояние ремонта. Две квартиры с равной площадью могут различаться в стоимости на 15–25%, если в одной требуется полный демонтаж старого ремонта, а другая предлагается в отличном состоянии.

Не менее значима и стратегия продавца. Некоторые из них выставляют цену с запасом на торг, другие изначально занижают ее для быстрой продажи, провоцируя ажиотаж среди покупателей. Срочность сделки, вызванная переездом, разделом имущества или необходимостью погасить долги, часто формирует особый ценовой коридор внутри одного дома.

Эксперт акцентировал внимание на том, что даже при внешней идентичности квартир их окончательная рыночная стоимость становится результатом сочетания характеристик, условий покупки, юридического статуса и тактики продавца. Для инвесторов и покупателей это означает следующее: ориентироваться следует не на усредненную стоимость квадратного метра в доме, а на детали и обстоятельства конкретного предложения, заключил Зубик.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.