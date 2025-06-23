Россиянам объяснили, как правильно продать часть дачного участка

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что частичная продажа земли — распространенная практика, особенно когда соседи стремятся увеличить свои территории. Однако он подчеркнул необходимость учета ряда правовых нюансов, сообщает RT .

В первую очередь участок земли должен быть официально оформлен и иметь четко определенные границы.

«Необходимо проверить, проведено ли межевание. Если межевание не было выполнено, потребуется вызвать кадастрового инженера для установления точных границ, так как без этого раздел участка невозможен», — добавил Чаплин.

При разделе формируются два независимых земельных участка, которые должны сохранить изначальное целевое использование, разъяснил депутат. К примеру, если участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, то и образованные части сохранят данное назначение.

Чаплин отметил, что ключевым моментом является соблюдение минимальных размеров земельных участков, определенных местными нормативами. Еще одним важным аспектом выступает наличие подъездных путей. К каждому образованному участку должен быть обеспечен отдельный подъезд, иначе Росреестр откажет в регистрации изменений, подчеркнул парламентарий.

По его словам, процесс раздела земельного участка включает в себя следующие действия: подготовка межевого плана у аккредитованного кадастрового инженера, подача документов в Росреестр через МФЦ, присвоение адресов новым участкам и оформление права собственности.

Госпошлина за регистрацию составит 700 рублей за каждый образованный участок, а сроки оформления, как правило, не превышают 12 рабочих дней, хотя возможны и задержки, уточнил Чаплин.

В завершение депутат добавил, что в случае, если земельный участок находится в собственности более трех лет, при его продаже не возникнет необходимости уплаты НДФЛ. В противном случае потребуется рассчитать налоговую сумму от суммы сделки, заключил Чаплин.