Россиянам назвали неожиданное, но приятное последствие отмены льготной ипотеки

Брокер Ракута: жилье может подешеветь на 10% после отмены льготной ипотеки

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута считает, что после отмены программы льготной ипотеки цены на жилье могут снизиться на 10%. После этого рынок восстановится из-за того, что цены на недвижимость растут всегда, цитирует NEWS.ru специалиста.

Однако Ракута посоветовал не ждать резкого спада цен на жилье. Нынешнее положение дел свидетельствует, что резких изменений в стоимости недвижимости не предвидится.

«Начиная с 2022 года рост стоимости квадратного метра в новостройках у нас значительный, и ценник продолжит расти. Возможно, после отмены льготной ипотеки летом будет корректировка в цене, но в пределах 10%», — допустил эксперт.

На рынке жилья продолжает наблюдаться повышенный ажиотаж — застройщики пытаются продать все объекты до окончания действия программы льготной ипотеки. В данный момент для компаний невыгодно снижать стоимость лотов, резюмировал Ракута.