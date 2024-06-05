Россиянам назвали альтернативы льготной ипотеке

Программа льготной ипотеки под 8% годовых на приобретение жилья в новостройках завершится 1 июля 2024 года. Несмотря на это, правительство России планирует продлить действие семейной ипотеки в стране до 2030 года, хотя ее условия и претерпят изменения, сообщает kp.ru .

Согласно новым условиям, пониженная ставка до 6% годовых сохранится для семей с детьми в возрасте до 6 лет — это прямое поручение президента Владимира Путина. Условия для ипотечного займа, который берут семьи с более взрослыми детьми, пока находятся на стадии обсуждения.

Кроме того, с начала 2024 года программа льготной ипотеки практически ушла из Москвы и Санкт-Петербурга — власти вдвое снизили лимит кредита, до 6 млн рублей. Застройщики, в свою очередь, уже начали предлагать альтернативные варианты.

Одним из них является траншевая ипотека, когда кредит выдается частями, благодаря чему получается снизить первоначальный взнос и платежи на первом этапе.

Также на рынке появились программы со сниженной ставкой на весь срок кредита, пониженным первоначальным взносом и различными бонусами от банков для отдельных категорий заемщиков. Например, если гражданин является зарплатным клиентом банка, ставка для него может быть ниже на полпроцента, при оформлении страхования — скидка 2%, а при электронной сделке — еще 0,3%.