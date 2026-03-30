Россиянам напомнили порядок финансового контроля за операциями с недвижимостью

Депутат Гаврилов: с 10 марта сделки с недвижимостью подпали под финмониторинг

С 10 марта в России вступил в силу новый порядок финансового контроля за операциями с недвижимостью. О правилах и пороговых суммах сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сообщает NEWS.ru .

«С 10 марта в России начал действовать новый порядок финансового контроля за сделками с недвижимостью. Росфинмониторинг установил пороговые суммы, при превышении которых денежная операция по сделке с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю», — напомнил парламентарий.

Росфинмониторинг установил пороговые значения, при превышении которых расчеты по сделкам с недвижимостью подлежат обязательному контролю. Для кредитных организаций и филиалов иностранных банков лимит составляет 75 млн рублей, для компаний-посредников — 5 млн рублей. Требование распространяется как на наличные, так и на безналичные расчеты. Передавать сведения о таких операциях необходимо с 1 апреля 2026 года.

Гаврилов подчеркнул, что обязанность по информированию лежит на организациях, входящих в антиотмывочный контур. Покупателям и продавцам недвижимости не нужно самостоятельно подавать дополнительные документы.

«Сам механизм работает в интересах участников рынка. <…> Теперь государство получает инструмент мониторинга крупных потоков еще на этапе проведения расчета до момента возможных разбирательств», — пояснил депутат.

