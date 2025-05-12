Россиян предупредили, что ремонт квартиры может обернуться штрафами

Эксперт Шмелев: ремонт квартиры может привести к штрафам и проблемам при продаже

Эксперт по городской и загородной недвижимости Владимир Шмелев предупредил россиян о том, что собственность на жилье в многоквартирном доме имеет множество юридических и технических запретов, нарушение которых грозит штрафами, отказами в регистрации и судебными спорами, сообщает АБН24 .

Как отметил эксперт, многие владельцы квартир считают, что своей собственностью они могут распоряжаться как хотят. Однако современное законодательство и строительные нормы накладывают ряд ограничений.

«Одним из главных и самых распространенных нарушений являются самовольные перепланировки. Несмотря на то что с начала 2000-х годов застройщики активно предлагали квартиры со „свободной планировкой“, такого понятия с юридической точки зрения не существует», — заявил Шмелев.

Каждая квартира имеет проектную документацию, в которой уже распределены все помещения. Границы комнат менять запрещено, даже если стены не были возведены изначально. Так, если ремонт проводится с отклонениями от первоначального проекта, требуется согласование в жилинспекции и последующему утверждению в БТИ.

Без вышеупомянутых обязательств узаконить изменения в квартире невозможно. В таком случае даже при продаже квартиры покупатель может отказаться от покупки или потребовать дисконт до 20% от стоимости жилья, так как собственника могут обязать вернуть квартиру к изначальной планировке.