Росреестр Подмосковья проверил свыше 32,9 тыс га земли в 2024 году

Управлением Росреестра по Московской области за 2024 год проведено 5 637 профилактических мероприятий, из них 4 098 консультирований контролируемых лиц, 445 профилактических визитов и 1 085 объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Всего за 2024 год по федеральному государственному земельному контролю (надзору) были проведены мероприятия в отношении земельных участков общей площадью свыше 32,9 тыс. га. Площадь выявленных в результате контрольной (надзорной) деятельности неиспользуемых или используемых не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, в целях вовлечения их в экономический оборот 2,7 тыс. га.

На территории Московской области в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» управлением Росреестра по Московской области совместно с правительством Московской области проводятся работы по наполнению ЕГРН актуальными сведениями для повышения инвестиционной привлекательности региона и эффективности использования земель, а также проектирование и строительство новых объектов. Реализация государственной программы «Национальная система пространственных данных» также способствует повышению эффективности земельного надзора.

«Деятельность государственных инспекторов по использованию и охране земель направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений земельного законодательства и обеспечения рационального использования земель на территории региона. Эффективность и результативность мероприятий федерального земельного контроля (надзора) ведет к повышению уровня законности использования земель на территории Московской области», — отметил заместитель руководителя управления Владимир Бирюков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.