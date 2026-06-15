Росреестр Подмосковья проведет телефонную линию 17 июня

Телефонная линия по вопросам работы арбитражных управляющих пройдет в Подмосковье 17 июня 2026 года с 11:00 до 13:00. Специалисты управления Росреестра по Московской области разъяснят порядок подачи жалоб и особенности процедуры банкротства, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

17 июня 2026 года специалисты отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций управления Росреестра по Московской области ответят на вопросы жителей о действиях арбитражных управляющих и проведении процедур банкротства. Обратиться можно с 11:00 до 13:00 по телефону +7 (495) 223-45-41.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.