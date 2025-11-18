Росреестр Подмосковья проведет горячую линию по признакам неиспользования земли

С 1 сентября 2025 года стали применяться новые критерии неиспользования земельных участков в населенных пунктах, садовых и огородных участков. Чтобы разобраться в этом вопросе, Росреестр Подмосковья организовал тематические «горячие линии» для граждан во всех территориальных управлениях ведомства, сообщает пресс-служба ведомства.