Росреестр Подмосковья проведет горячую линию по признакам неиспользования земли
Фото - © Медиасток.рф
С 1 сентября 2025 года стали применяться новые критерии неиспользования земельных участков в населенных пунктах, садовых и огородных участков. Чтобы разобраться в этом вопросе, Росреестр Подмосковья организовал тематические «горячие линии» для граждан во всех территориальных управлениях ведомства, сообщает пресс-служба ведомства.
19 ноября специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Московской области проведут телефонную линию о порядке применения новых критериев неиспользования земли.
Телефонная линия пройдет с 11:00 до 13:00.
В рамках телефонной линии жители Подмосковья могут уточнить следующие вопросы:
- какие именно признаки говорят о неиспользовании земельных участков с конкретным целевым назначением и видом разрешенного использования;
- что делать, если участок временно простаивает из-за объективных причин (например, наследственные споры или судебные тяжбы);
- как подтвердить использование участка по целевому назначению и другие интересующие вопросы.
Звонки будут приниматься по телефону: 8 (495) 223-45-41.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.
«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.