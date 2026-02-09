Росреестр Подмосковья проведет 11 февраля онлайн-консультации по земельному надзору

Специалисты управления Росреестра по Московской области 11 февраля с 11:00 до 13:00 проведут телефонную линию для консультаций по вопросам федерального государственного земельного надзора и использованию мобильного приложения «Инспектор», сообщает пресс-служба управления Росреестра по Московской области.

Жители Подмосковья смогут получить консультации по вопросам государственного земельного контроля и надзора 11 февраля с 11:00 до 13:00. Специалисты управления Росреестра по Московской области ответят на вопросы по организации и проведению контрольных и профилактических мероприятий, а также по использованию мобильного приложения «Инспектор».

В рамках телефонной линии будут разъяснены порядок осуществления государственного земельного надзора, правила проведения контрольных мероприятий, процедура обжалования действий или бездействия должностных лиц, а также получение информации о нормативных правовых актах.

Для удобства землепользователей в регионе внедрено мобильное приложение «Инспектор», позволяющее дистанционно подавать заявления на консультации и получать услуги в формате видеоконференцсвязи. Задать вопросы можно по телефону 8 (495) 223-45-41.

«Новый сервис помогает гражданам и бизнесу в доступной форме разобраться во всех интересующих вопросах государственного земельного надзора, что обеспечивает более прозрачное взаимодействие с гражданами, способствует созданию благоприятного инвестиционного климата и снижает количество нарушений земельного законодательства», — отметила начальник отдела государственного земельного надзора управления Вероника Маккамбаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.