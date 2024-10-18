Росреестр Подмосковья принял участие в региональном форуме недвижимости

Региональный форум недвижимости, прошедший в Дмитрове — это ключевое событие для профессионалов рынка недвижимости Московского региона, который собрал более 200 участников: риэлторов, девелоперов, экспертов, представителей власти и областного Росреестра, сообщает пресс-служба Минмособлимущесва.

Форум стал площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и определения перспектив развития отрасли.

В мероприятии приняла участие заместитель начальника межмуниципального отдела по г. Лобня и Дмитровскому округу Наталья Полетаева, которая выступила с докладом о преимуществах электронной регистрации сделок с недвижимостью, об использовании приложения «Госключ», а также о повышении качества предоставления государственных услуг Росреестра на территории Московской области.

На территории региона уже достигнуты значимые результаты, в том числе по ключевым для ведомства направлениям: государственная регистрация прав на квартиры за 24 часа при подаче документов в электронном виде, сокращение доли приостановлений и сроков осуществления учетно-регистрационных действий в отношении социально значимых объектов недвижимости, приоритетных для региона инвестиционных проектов при подаче документов в электронном виде, многоквартирных домов и объектов бытовой недвижимости, а также общему повышению качества предоставляемых электронных услуг.

«В целях повышения качества предоставления государственных услуг Росреестра управление на регулярной основе взаимодействует с профессиональными сообществами рынка недвижимости, что способствует снижению административных барьеров, а также упрощению учетно-регистрационных процедур в сфере недвижимости. Одним из приоритетных направлений управления является переход всех участников рынка недвижимости, в том числе и кредитных организаций на электронное взаимодействие с Росреестром для повышения качества услуг и внедрения новых цифровых решений для граждан, бизнеса и органов власти в регионе», — отметила Наталья Полетаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.