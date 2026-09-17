Росреестр Подмосковья получил 195 тыс заявлений на операции с недвижимостью

Управление Росреестра по Московской области в августе 2026 года зарегистрировало 195 630 обращений по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Управление Росреестра по Московской области в августе 2026 года зарегистрировало 195 630 обращений по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав. На кадастровый учет поступило около 51 тыс. заявлений, на регистрацию прав — более 123 тыс.

По единой процедуре кадастрового учета и регистрации прав ведомство получило около 21 тыс. заявлений. На регистрацию ипотеки подали более 14 тыс. заявлений, договоров долевого участия — около 5 тыс. заявлений в электронном виде.

Росреестр развивает электронные услуги, доступные на официальном сайте в разделе «Электронные услуги и сервисы» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Этот формат позволяет подать документы в удобное время без очередей, а регистрация по электронным заявлениям проводится в сокращенные сроки.

«Ведомство продолжает совершенствовать процесс оказания государственных услуг, работает над повышением доли электронных сделок и сокращением сроков в интересах заявителей», — отметила исполняющая обязанности начальника отдела организации и контроля управления Наталья Королева.

С 1 июля 2026 года действует федеральный закон от 7 июня 2025 года № 133-ФЗ. Он позволяет направлять электронные документы на регистрацию недвижимости без специальной отметки, если документы по сделке подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему.

Единая биометрическая система содержит биометрические персональные данные граждан для их идентификации и аутентификации. Возможность использовать биометрию в сделках с недвижимостью Росреестр реализовал совместно с Минцифры России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.