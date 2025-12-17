Росреестр Подмосковья обследовал 328 пунктов геодезических сетей с начала года

Обследование геодезических пунктов ведется в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных» и включает в себя поиск пункта на местности, осмотр и выявление его состояния на пригодность использования верхней марки центра пункта, оценивается возможность спутниковых наблюдений на пункте с учетом особенностей местности. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Перед началом полевых работ по обследованию пунктов выполняется сбор и изучение материалов геодезической обеспеченности района работ, к которым относятся пространственные данные и материалы, включенные в федеральный фонд пространственных данных сведения о пунктах.

Основная цель обследования геодезических пунктов — это проверка состояния и оценка их пригодности для дальнейшего использования, так как пункты являются носителями координат, служащими для выполнения геодезических, землеустроительных и кадастровых работ.

Управлением Росреестра по Московской области завершены мероприятия по обследованию пунктов государственных геодезических сетей запланированных на 2025 год.

Всего в этом году специалистами ведомства обследовано состояние 328 пунктов государственных сетей, из них 135 пунктов государственной геодезической сети, 189 пунктов государственной нивелирной сети и 4 пункта государственной гравиметрической сети.

Пункты государственной геодезической сети являются пунктами долговременного использования, созданы за счет средств федерального бюджета, являются федеральной собственностью и находятся под охраной государства.

Ознакомиться с данными об утраченных и поврежденных пунктах государственной геодезической сети, а также об обследованных пунктах нивелирной и гравиметрической сетей можно в разделе «Сведения о пунктах государственных геодезических сетей» Федерального портала пространственных данных.

«Обследование геодезических пунктов является одним из важнейших направлений работы ведомства. Росреестр на постоянной основе проводит работы по обследованию состояния пунктов, обеспечивает развитие и модернизацию государственных сетей, их поддержание в надлежащем состоянии. Государственные геодезические сети используют для кадастровых, геодезических, землеустроительных работ, а также в производстве инженерно-геодезических изысканий при строительстве объектов недвижимости на территории региона», — отметил Андрей Таланов, заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области.

