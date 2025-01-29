Росреестр Подмосковья и филиал ППК Роскадастр провели заседание коллегии

В управлении Росреестра по Московской области состоялась коллегия подмосковного Росреестра и филиала ППК Роскадастр по основным направлениям деятельности за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Особое внимание уделено успешной реализации совместных мероприятий управления с правительством Московской области, исполняемых в рамках дорожной карты 4.0 по повышению эффективности оказания государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

За 2024 год достигнуты значимые результаты, в том числе по ключевым для ведомства направлениям: ипотека за один день, сокращение доли приостановлений и сроков осуществления учетно-регистрационных действий в отношении социально — значимых объектов недвижимости, приоритетных для региона инвестиционных проектов при подаче документов в электронном виде, многоквартирных домов и объектов бытовой недвижимости, государственная регистрация прав участников долевого строительства на переданные им объекты долевого строительства по заявлению застройщика, наполнение единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями, а также общему повышению качества электронных услуг Росреестра.

В рамках мероприятия ведомствами определены ключевые цели и основные задачи совместной деятельности на 2025 год: продолжение эффективной работы по исправлению реестровых ошибок в сведениях ЕГРН, по выявлению правообладателей раннее учтенных объектов недвижимости, по наполнению ЕГРН полными и точными данными о границах территориальных зон, населенных пунктов, участие в проведении комплексных кадастровых работ на территории региона и реализации приоритетных проектов Росреестра, а также выполнение мероприятий, направленных на достижение показателей в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Эффективная совместная работа ведомств позволит достичь ключевые показатели деятельности в 2025 году, а также повысит качество государственных услуг Росреестра на территории региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.