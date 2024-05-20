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Росреестр Подмосковья 22 мая ответит на вопросы людей по долевому строительству

22 мая в управлении Росреестра по Московской области состоится «телефонная линия» по вопросам осуществления государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве в электронном виде. Телефонная линия пройдет с 11:00 до 13:00. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В процессе проведения телефонной линии специалисты отдела предоставления государственных услуг в электронном виде проконсультируют жителей региона по следующим вопросам:

порядок проведения государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве;

преимущество подачи документов в электронном виде;

какие документы потребуются для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве и договора об уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

в какие сроки Росреестр проведет госрегистрацию, что делать в случае приостановления государственной регистрации и как оперативно исправить выявленные в документах замечания;

размеры государственной пошлины за государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве, договора об уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

нововведения в законодательстве в сфере регистрации договоров долевого участия и другие интересующие вопросы.

«Управление уделяет особое внимание повышению доли электронных услуг Росреестра, что существенно сокращает время оформления документов для обеспечения комфортных условий для граждан», — отметила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Ильясова.

Звонки будут приниматься по телефону: 8 (495) 223-45-41.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.