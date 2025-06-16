Росреестр Подмосковья 18 июня проведет телефонную линию для жителей

18 июня с 11:00 до 13:00 часов специалисты отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций управления Росреестра по Московской области проведут телефонную линию по вопросам проведения процедур, применяемых в делах о банкротстве физических и юридических лиц, в том числе деятельности арбитражных управляющих – членов саморегулируемых организаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В процессе проведения телефонной линии жители Подмосковья смогут узнать:

порядок обращения граждан с жалобами на действия (бездействия) арбитражных управляющих, нарушающих положение Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

функции и полномочия арбитражного управляющего установленные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

задачи арбитражного управляющего при проведении процедуры банкротства и другие интересующие вопросы.

Звонки принимаются по телефону: 8 (495) 223-45-41.

В целях получения информации об арбитражном управляющем, о рейтинге эффективности его деятельности, наличии жалоб и др., можно воспользоваться сведениями, размещенными на сайте саморегулируемой организации, членом которой является арбитражный управляющий, сервисом «Проверь арбитражного управляющего», а также электронным сервисом «Регистр арбитражных управляющих».

«Регистр арбитражных управляющих представляет собой государственный информационный ресурс, содержащий систематизированные сведения об арбитражном управляющем и о саморегулируемых организациях арбитражных управляющих. Сотрудники управления рассматривают поступившие жалобы, заявления и обращения граждан, организаций, должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления на действия (бездействие) арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций, обеспечивают представление Росреестра в судах при рассмотрении дел о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего, а также обращаются в установленном законом порядке в суд с заявлением о дисквалификации арбитражного управляющего», – отметил начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Александр Туфар.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.