Росреестр обследует 349 геодезических пунктов в Подмосковье в 2026 г

Управление Росреестра по Московской области в 2026 году планирует обследовать 349 геодезических пунктов в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных», сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2026 году управление Росреестра по Московской области продолжит обследование пунктов государственных геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей. Работы проводятся для поддержания точности геодезических и картографических исследований региона.

Обследование включает поиск пунктов на местности, осмотр состояния верхней марки центра, оценку возможности спутниковых наблюдений, а также проверку состояния охранной зоны. Специалисты тщательно осматривают наружные и центральные знаки, фиксируют возможные повреждения и измеряют координаты для контроля смещений. По итогам составляются подробные описания и схемы пунктов.

В 2025 году завершено обследование 328 пунктов, включая 135 пунктов геодезической сети, 189 — нивелирной и 4 — гравиметрической. В 2026 году планируется проверить 130 пунктов геодезической сети, 215 — нивелирной и 4 — гравиметрической.

Начальник отдела геодезии и картографии Игорь Листков отметил, что обследование геодезических пунктов — важная государственная задача, обеспечивающая точность пространственных данных. Жителей региона призвали бережно относиться к геодезическим знакам и напомнили об административной ответственности за их повреждение или уничтожение.

