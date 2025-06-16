Росимущество стало владельцем Петропавловск-Камчатского порта

Росимущество стало владельцем ООО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт». Это произошло после того, как суд принял решение обратить компанию в доход государства по иску Генеральной прокуратуры РФ, сообщает « Интерфакс ».

Данные в ЕГРЮЛ изменили 11 июня. Росимущество стало владельцем и ряда других активов. Среди них — «Свободный порт Камчатка», «Новкам», «Костер-1», «Морская гавань», «Аквамарин», НПК «Камаки» и иные.

В декабре 2024 года Генпрокуратура РФ подала в суд иск к ряду юридических и физических лиц. Ответчиками стали экс-чиновники Камчатского края Александр Иванчей, Юрий Зубарь, Владимир Балакаев.

Затем список увеличили. Генпрокуратура заявила требования к 65 ответчикам. Из них 46 физических и 19 юридических лиц. В мае 2025 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры.

Она требовала обратить в доход государства «имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции». Речь ведется о взыскании всего полученного указанными лицами имущества, в частности, всех активов группы компаний «Морской порт Петропавловска-Камчатского» с грузооборотом примерно 1 млн тонн в год, а также группы компаний «Терминал» и ряда объектов недвижимости.

По информации прокуратуры, Иванчей, Зубарь и Балакаев через аффилированных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и иными активами. Их рыночная цена, по оценкам ГП РФ, составляет 16,7 млрд рублей.

Имущество ответчиков арестовано. В обеспечительных мерах фигурирует 41 юрлицо.