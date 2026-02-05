Родители в России в 2 раза чаще покупают жилье для дочерей, чем для сыновей

Треть родителей в России считает, что дети должны сами заработать себе на жилье

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы понять, как отличаются подходы родителей к приобретению квартир для своих детей разного пола. Результаты опроса, предоставленные Life.ru , показали, что треть родителей (29%) придерживается мнения, что дети должны обеспечить себя жильем самостоятельно, независимо от пола.

Почти четверть (23%) респондентов выразила большую готовность приобрести первое жилье для дочери, чем для сына (23% против 12%). Ключевым аргументом является стремление обеспечить безопасность дочери. Родители полагают, что даже в случае замужества наличие собственной квартиры предоставит ей уверенность и защиту.

Традиционную модель «квартиры для сына» поддержали только 12% россиян. По их мнению, наличие собственного жилья создаст благоприятные условия для создания крепкой семьи, обеспечивая место для будущей жены и детей.

Значительная доля родителей (36%) считает, что пол не должен влиять на решение о помощи детям, и поддержка должна быть одинаковой. Вторая по численности группа россиян (29%) убеждена в важности самостоятельности и считает, что дети сами должны зарабатывать на жилье, вне зависимости от пола.

«Поддержка родителей при покупке квартиры, выступает одним из самых частых сценариев приобретения жилья молодыми людьми. Согласно нашим данным, каждый пятый (20%) покупатель квартиры в ипотеку смог заключить сделку именно из-за помощи родителей с первоначальным взносом. Важно, чтобы этот старт был безопасным не только на словах. Покупка недвижимости для детей, особенно на этапе котлована, — это долгосрочная инвестиция. Родители ищут твердых гарантий, поэтому мы видим, как растет внимание к объективным метрикам: кредитным рейтингам, дисциплине строительства и надежности самого застройщика», — отметили в пресс-службе компании Level Group.

В онлайн-опросе участвовали более 1200 жителей крупнейших городов России.

