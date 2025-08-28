сегодня в 14:17

Родители проверили готовность школы № 14 в Коломне к 1 сентября

На улице К. Шилова в Коломне остаются последние штрихи перед открытием средней школы № 14. Основные работы по капитальному ремонту школы уже завершены, на объекте ведутся пусконаладочные работы, сборка мебели и финальная уборка, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Общая площадь здания составляет 8 394,5 кв. м. В рамках капремонта здесь провели кровельные и фасадные работы, обустроили входную группу, заменили системы отопления, вентиляции и канализации, а также провели внутренние отделочные работы. Кроме того, проведено благоустройство прилегающей территории, обновлена мебель и оборудование.

Открытие школы пройдет 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.