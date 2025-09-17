сегодня в 16:23

Родителей познакомили со строительством образовательного комплекса на 2450 мест в Котельниках

Для представителей Родительского комитета будущих учеников провели экскурсию по стройплощадке нового воспитательно-образовательного комплекса в Котельниках. Здесь будут учиться 2100 школьников и 350 воспитанников детского сада, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Родители будущих учеников посетили актовый и спортивный залы, классы и ознакомились с текущими этапами работ. Им рассказали, что сейчас ведутся внутренние работы: прокладка коммуникаций и остекление фасадов. Их планируется завершить до наступления холодов.

Такие встречи важны для родителей. Они позволяют непосредственно наблюдать за ходом строительства, оценить его масштаб и с нетерпением ожидать завершения.

Новый комплекс предоставит детям комфортные условия для обучения и сделает посещение современной школы приятным и удобным. Сейчас дети учатся в две смены, что затрудняет совмещение учебы с дополнительными занятиями.

Такие встречи с родителями проводятся регулярно — каждые два-три месяца они посещают строительную площадку. Следующий визит членов Родительского комитета запланирован на зиму.

В четверг во встрече также приняли участие представители администрации и председатель Совета депутатов городского округа Котельники Анатолий Бондаренко.

Открытие воспитательно-образовательного комплекса намечено на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.