Риелторы назвали топ мифов о продаже квартиры

Два опытных риелтора рассказали о том, насколько грамотен подход, когда собственник решает продать квартиру самостоятельно, передает «Север-Пресс» .

1. Продам сам квартиру, без агентства недвижимости или риелтора

«Продавать самостоятельно можно, если у вас есть время, знания по оценке объекта, юридическим нюансам, маркетингу и переговорам. Но на практике большинство собственников теряют больше, чем сэкономили бы на комиссии», — рассказала руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Без риелтора собственник часто занижает цену (потому что не знает реальной цены сделок) или завышает и «зависает» на рынке на долгие месяцы, а также тратит нервы на бесконечные звонки от «покупателей» и затягивает сделку из-за ошибок в документах.

2. Зачем мне такой «золотой секретарь». Сам все знаю по своему объявлению

Риелтор не просто отвечает на звонки — он проверяет платежеспособность, квалифицирует покупателей, отсеивает «пустышек» и ведет переговоры так, чтобы вы не сдали позиции раньше времени.

3. Лучше показывать полупустую квартиру, чтобы пространство казалось больше. И делать фото после генеральной уборки

Чистота и аккуратность на фото и при показе квартиры очень важны. Первое впечатление решает все. Грязь, беспорядок и плохие фото снижают цену на 5–15%, добавила риелтор.

«Поэтому правильнее обозначить проблему и предложить решение: снизить цену, дать скидку на ремонт или устранить дефект до сделки. Можно потратиться на профессиональную уборку», — добавила Мищенко.

4. Ничего не нужно раскрывать о серьезных дефектах, чтобы не снизить цену

Любые скрытые проблемы вскроются на осмотре, юридической проверке или же после сделки.

5. Продается все: какую цену поставлю, за такую купят

Игра с завышением цены «для торга» — рискованна, и зачастую эта стратегия продавцов провальна.

«Квартира „зависает“на рынке — потому что покупатели ищут адекватные предложения. Создается негативный образ— „хозяин неадекватен, с ним сложно договориться“, а также цена должна быть обоснованной (по аналогиям, спросу, состоянию). Торг уместен, но в пределах 5–10%, а не 30–50%», — считает эксперт.

6. Первое предложение обязательно стоит принимать

Иногда оно действительно лучшее, особенно на сложном рынке. Но решение должно опираться на аналитику: количество просмотров, спрос, активность покупателей в сегменте. Бывает, что через пару недель появляется предложение с более выгодными условиями, объяснила Мищенко.

Первый покупатель часто спешит, не изучил рынок и проверяет насколько хозяин «слаб».

7. Документы сложные, и можно доверить все юристу, риелтору, родителям и другу без проверки

Даже опытные специалисты могут ошибаться. Поэтому нужно проверять отзывы и репутацию, а также запрашивать промежуточные отчеты, если специалист сам вам их не предоставляет (например, свежие выписки из ЕГРН, применение материнского капитала).

8. Онлайн-сервисы по сделке дешевле, заключу с ними договор

По мнению Татьяны Мицкевич, так называемые комфортные сделки без агента — это риск ошибок в документах, отсутствие переговорщика и сложности с безопасностью.

«Онлайн-регистрация от банков — это действительно удобно: не нужно ходить в МФЦ, все делается дистанционно, деньги проходят через безопасные расчетные схемы без участия в переводе сторон. Но не всегда это дешево», — добавила Елена Мищенко.

9. Опытный риелтор с высоким процентом лучше начинающего

Дорогой риелтор должен подтверждать свою цену опытом (портфолио, кейсы, отзывы). Однако решает не только стаж, а вовлеченность, актуальные знания и умение работать именно с вашим типом объекта.

Начинающий может быть голодным до сделок, с повышенным чувством ответственности и работать усерднее. Кроме того, сделки начинающих специалистов всегда курирует вышестоящий руководитель.