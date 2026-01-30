Риелторам стали доступны скидки до 15% на размещение объявлений

В условиях оживления спроса на вторичном рынке жилья платформа «Авито Недвижимость» модернизировала программу поддержки для риелторов, агентств и брокеров. Теперь они могут получать прогрессивную скидку на размещение объектов — до 15% от расходов на подписки и услуги сервиса, сообщила пресс-служба компании.

Финансирование этой инициативы осуществляется за счет инвестиций из выручки, которую платформа получает от подписок и дополнительных сервисов.

Размер скидки увеличивается автоматически, если ежемесячный бюджет на размещение растет минимум на 5% в сравнении с предыдущим месяцем. При условии, что объем объявлений и бюджет не сокращаются, а продление услуг происходит без перерывов, достигнутый уровень скидки сохраняется на неограниченный срок. К примеру, при бюджете в 100 000 рублей в месяц и росте инвестиций на 5% годовая экономия может превысить 180 000 рублей.

Программа действует для объектов вторичного и загородного жилья, а также для долгосрочной аренды. Она дополняет обновление линейки подписок осенью 2025 года, которое было адаптировано под масштаб бизнеса агентов.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе площадки, каждое пятое сотрудничающее агентство уже удовлетворяет условиям для участия в новой программе.

На вторичном рынке наблюдается фаза подъема. По словам управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости компании Сергея Еремкина, поддержка партнеров является для платформы особенно значимой.

«Мы видим рост покупательской активности на фоне ожиданий по рефинансированию ипотеки в ближайшем будущем, интереса к льготным программам и альтернативным сделкам, подразумевающим использование вторичного жилья в качестве капитала. В этих условиях для агентов особенно важна поддержка партнеров. Мы надеемся, что новая инициатива даст импульс развитию индустрии и цифровизации рынка в важный для него период», — сказал Еремкин.

Так, согласно данным площадки, в декабре 2025 года интерес к вторичному жилью вырос в 20 из 41 крупного города: Архангельск (+17%), Томск, Омск, Саратов (+9%), Нижний Новгород, Красноярск, Санкт-Петербург (+8%) и других. Положительная динамика также отмечается в сегменте долгосрочной аренды, особенно в Туле (+18%), Екатеринбурге (+16%), Ижевске (+10%), Краснодаре (+9%), Брянске, Иванове (+6%), Перми, Барнауле (+3%).