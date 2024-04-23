Риелтор: разрыв между зарплатами и нужным для ипотеки доходом будет сокращаться

Разрыв между реальными зарплатами россиян и доходом, необходимым для одобрения ипотеки на вторичном рынке, будет сокращаться. Однако это зависит от изменения ключевой ставки: чем она ниже, тем платеж по кредиту меньше, а значит, и меньше требуемый уровень дохода, заявил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Что же касается первичного рынка, то разрыв между реальными и требуемыми для ипотеки доходами на нем не такой большой, как на рынке готового жилья, отметил эксперт.

Ранее компания «Мир квартир» и финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провели совместно исследование, в ходе которого выяснили, что жители городов-миллионников в России в среднем зарабатывают 60 тысяч рублей в месяц, что вдвое меньше дохода, необходимого при покупке в ипотеку двухкомнатной квартиры на вторичном рынке.

По словам Чурилова, данное обстоятельство не дает повода надеяться на снижение цен на вторичное жилье, поскольку официальная статистика свидетельствует о стагнации цен или очень незначительном удешевлении объектов.

«При этом нельзя сказать, что основная доля сделок на вторичном рынке в настоящее время — это срочные продажи. Сейчас очень мало сделок по срочному выкупу квартир, поскольку продавцы не готовы к дополнительным дисконтам. Сейчас основные покупатели жилья на вторичном рынке — это те, кто хочет купить недвижимость в кредит в надежде рефинансировать его через год-два на выгодных условиях, когда цены на недвижимость вырастут», — рассказал риелтор.