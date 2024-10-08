Риелтор разделила на 3 категории тех, кто берет ипотеку по рыночным ставкам

Покупатели, которые все же продолжают пользоваться ипотекой, остались. Их можно разделить на 3 категории. Большинство тех, кто берет ипотеку по рыночным ставкам, делают это сразу после продажи своей предыдущей квартиры. Об этом РИАМО сообщила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

«При текущем уровне ипотечных ставок люди стали брать кредиты на покупку жилья гораздо реже, так как величина ежемесячного взноса теперь неподъемная для большинства. Однако покупатели, которые все же продолжают пользоваться ипотекой, остались. Их можно разделить на 3 категории», — сказала Никитина.

Альтернативные сделки

По ее словам, первая, самая многочисленная, состоит из участников альтернативных сделок, при которых человек сначала продает имеющуюся квартиру, а взамен ей сразу же приобретает другую.

«Например, большей площади и комнатности, когда нуждается в улучшении жилищных условий. Для такой покупки требуется кредит на небольшую сумму, поэтому ежемесячный платеж по ипотеке получается вполне подъемным для человека. Такие покупатели сегодня составляют порядка 70-75% от общего количества ипотечных заемщиков на рынке Москвы и Подмосковья», — рассказала риелтор.

Использование накоплений

Никитина отметила, что вторая категория ипотечных заемщиков — это люди с накоплениями. Они значительную часть стоимости квартиры оплачивают имеющимися денежными средствами. В таких сделках первоначальный взнос по ипотеке точно не ниже 30-40% от итоговой цены, а чаще — 50-60%. Ипотеку они берут на оставшуюся сумму.

«Совсем недавно мы в агентстве закрыли две таких сделки. В одном случае при стоимости квартиры в 26 млн 12 млн было внесено в качестве первоначального взноса, а на оставшиеся 14 млн был взят кредит. В другом — за объект стоимостью 20 млн рублей 12 млн было выплачено сразу, а на остальные 8 была оформлена ипотека», — уточнила специалист.

Риелтор добавила, что представители данной категории заемщиков либо имеют высокий уровень заработка и способны выплачивать ипотеку, либо берут кредит, в том числе с надеждой в будущем продать имеющуюся квартиру.

«То есть, в отличие от первой категории заемщиков, они не продают объект сразу и покупают взамен, а выбирают сначала понравившийся вариант, выходят на сделку с ипотекой, а потом продают свою недвижимость, чтобы частично погасить кредит. У нас вот сейчас идет несколько таких сделок, когда люди взяли жилье в ипотеку, а мы потом продаем их квартиры для того, чтобы они ее погасили», — пояснила эксперт.

Рефинансирование ипотеки в будущем

Никитина резюмировала, что третью, самую немногочисленную категорию ипотечных заемщиков составляют люди, которые соглашаются на условия по кредиту с учетом того, что в будущем, когда Центробанк изменит свою политику и ключевая ставка снизится, его можно будет рефинансировать по более выгодным ставкам.

«Данные покупатели понимают, что в долгосрочной перспективе стоимость жилья на столичном рынке всегда растет, поэтому не откладывают с приобретением подходящего объекта, тем самым фиксируют его стоимость на текущем уровне», — заключила она.