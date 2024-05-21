Риелтор рассказал о последствиях сокращения объемов досрочного погашения ипотеки

Снижение объемов досрочного погашения ипотеки выгодно банкам, для которых идеальный заемщик — это не тот, кто гасит кредит досрочно, а тот, кто планомерно выплачивает его согласно графику, заявил РИАМО руководитель агентства недвижимости «Vysotsky Estate Фили-Можайский», финансовый консультант Сергей Макаров.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2024 года россияне досрочно погасили из собственных средств ипотечные кредиты на 397,4 млрд рублей, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Макарова, сокращение объемов досрочного погашения ипотеки связано с высоким размером ключевой ставки. Сейчас кредиты дороже, чем год назад, многие заемщики не могут погасить их досрочно.

«Сейчас выгоднее потратить накопления на открытие депозита, проценты по которым как никогда высокие. К тому же многие заемщики надеются, что скоро снизится ключевая ставка и можно будет рефинансировать имеющийся ипотечный кредит», — объяснил Макаров.