Риелтор рассказал, как необходимо изменить процесс деления имущества

Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев призвал перестать делить имущество, так как эта практика приводит к множеству споров и конфликтов между людьми, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Ситуация тут следующая — нужно создать такую нормативную базу, чтобы доли вообще не появлялись, если они не являются комнатой. А в идеале вообще ничего не делить и законодательно сохранять целостность объекта недвижимости с точки зрения его правовой природы, как это сделано в греко-римском праве», — заявил эксперт.

Также он отметил, что в стране в законодательстве не налажен процесс деления, все спорные случаи решаются через суд, что создает перегрузку и снижает эффективность работы судебной системы.

Конфликт сторон поддерживает еще и тот факт, что доля в квартире стоит дешевле, чем бы стоила вся квартира. Большинство граждан высчитает свои квадратные метры и оценивает их рыночную стоимость, что впоследствии может оказаться сильно дешевле, чем планировалось. Более того, новые владельцы доли в квартире могут оказаться не добросовестными и хотеть позднее выкупить и другую часть.

Так, Апрелев рекомендовал решить эту ситуацию путем фиксации в законодательстве, что поделенные квадратные метры обязательно должны составлять отдельную комнату.