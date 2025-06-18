Риелтор предсказала рост цен на аренду жилья в Москве до 30%

Риелтор Наталья Перескокова рассказала, что цены на аренду квартир в Москве увеличатся на 10–30% в июле и августе из-за приезда студентов, сообщает Life.ru .

Цены на аренду квартир в Москве остаются высокими, однако сейчас еще можно найти выгодные предложения.

Перескокова рассказала, что традиционно рост цен на долгосрочную аренду происходит в июле и августе, когда в город приезжают студенты и аспиранты.

По ее словам, повышение цены составляет от 10 до 30%. Скромная квартира в спальном районе сейчас стоит около 40 тысяч рублей, а в летние месяцы ее стоимость может подняться до 50 тысяч рублей. Аналогичная ситуация наблюдается в крупных городах, например в Санкт-Петербурге, где также ожидается рост цен на аренду на 10–30%.

В регионах же цены остаются более стабильными, так как число приезжающих студентов компенсируется отъездом жителей в крупные города. Эксперт также отметила, что многие арендаторы не учитывают некоторые нюансы, которые позволяют значительно снизить стоимость аренды.