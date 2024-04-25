Риелтор пояснила, как часто аредодатель может посещать съемную квартиру

«Важный момент — это количество возможных посещений квартиры собственником. Данный пункт обычно включают в договор найма жилого помещения. Для проверки достаточно одного посещения в месяц. Здесь стоит настоять, чтобы посещение производилось только в вашем присутствии и по предварительной договоренности», — сказала Никитина.

Она отметила, что некоторые собственники любят приезжать без предупреждения и открывать двери своими ключами. Такие сюрпризы ни к чему хорошему не приводят, а вызывают дискомфорт и провоцируют конфликты. Если собственник не соглашается на подобные условия, то всерьез следует задуматься, нужна ли вам такая квартира.

«Арендаторам советую застраховать квартиру от всевозможных потерь — затопления, поломок и т. п. Затраты на оплату страховки совсем небольшие, но могут позволить избежать серьезных расходов в будущем. Еще бы рекомендовала зафиксировать, кто конкретно будет проживать в квартире», — заявила риелтор.

Даже если ваши родители планируют приезжать из другого города и гостить у вас раз в 2-3 месяца, то это было бы неплохо согласовать и указать в договоре, чтобы потом у собственника не возникало вопросов, пояснила Никитина.