Риелтор объяснила, почему одинаковые квартиры в Подмосковье стоят по-разному

В Подмосковье разница в стоимости между квартирами, находящимися в одном доме, с одинаковыми планировками может доходить до 2 млн рублей, сообщила РИАМО основатель и генеральный директор компании «ТСН Недвижимость», вице-президент «Гильдии риелторов Московской области» Татьяна Рачкова.

«В Подмосковье разница в стоимости между квартирами, находящимися в одном доме, с одинаковыми планировками может доходить до 2 млн только за счет того, что в одном объекте будет скромненький ремонт от застройщика, а в соседней квартире качественный ремонт с использованием дорогих материалов», — сказала Рачкова.

Она добавила, что стоимость даже с виду аналогичных квартир может очень сильно отличаться, так как на конечную цену влияет огромное количество факторов: общая площадь, этаж, планировка, год постройки дома, локация, вид из окна, качество ремонта, что из мебели и оборудования остается при продаже и др.

«Залогом быстрой и выгодной продажи жилья на вторичном рынке является правильная стартовая цена. Наиболее точно ее могут определить профессионалы, однако и для людей, никак не связанных с рынком недвижимости, сегодня существует несколько способов. Самый простой вариант — это просмотр объявлений о продаже аналогичных объектов на популярных сервисах», — рассказала риелтор.

Рачкова пояснила, что таким образом можно найти похожую квартиру в том же районе, на той же улице или даже в том же доме и увидеть ее цену. Инструмент бесплатный, доступный каждому, простой и не требующий каких-либо особенных навыков. Однако не очень точный.

«Только лишь с помощью анализа похожих объявлений на интернет-площадках понять реальную стоимость квартиры непросто, так как в общем поле будет много необъективной информации. С одной стороны, человек найдет много объявлений „уток“, когда агентства недвижимости для привлечения звонков покупателей рекламируют несуществующие объекты по заниженной цене», — отметила специалист.

С другой стороны, человек столкнется с объявлениями от чересчур предприимчивых собственников, которые цены на свои квартиры сознательно завышают, но готовы торговаться и предоставить скидку.

«Чтобы реально определить, сколько стоит ваша квартира методом сравнения, необходимо позвонить по объявлению о продаже идентичного объекта, убедиться, что он существует, сходить на показ, обсудить с собственником или его представителем цену с учетом торга, как давно продают. И уже после этого сравнивать его со своим жильем», — советует Рачкова.