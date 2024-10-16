Риелтор объяснила, когда наступает лучшее время для покупки жилья

Лучшее время для покупки жилья наступает, когда человек финансово стабилен и понимает, что может себе это позволить. При этом на столичном рынке жилой недвижимости в любой период времени существует возможность для выгодной покупки квартиры, сообщила РИАМО руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

«Вопрос в целях покупки. Если приобретение квартиры актуально в текущий момент, если жилье реально необходимо, является базовой потребностью, которую все равно нужно закрывать, то лучшее время для покупки наступает не тогда, когда рынок растет или есть возможность воспользоваться льготной ипотечной программой, а когда человек финансово стабилен и понимает, что может себе это позволить», — сказала Никитина.

На ее взгляд, на столичном рынке жилой недвижимости в любой период времени существует возможность для выгодной покупки квартиры. Ее только необходимо найти. В любом случае бывают выгодные предложения от застройщиков, появляются какие-то новые инструменты: рассрочки, трейд-ин, специализированные и корпоративные программы, акционные предложения.

«То есть в любой момент времени покупатель может найти интересный объект и приобрести его с помощью удобного для него инструмента. Такая возможность существует и сегодня. Конечно, перед тем, как покупать что-либо, необходимо все взвесить и проанализировать. Однако в целом на рынке жилья не бывает такого, чтобы не было каких-то удобных инструментов для покупки», — отметила риелтор.

Никитина предупредила, что, зайдя в сделку по ипотеке с высокими ставками, необходимо следить за ситуацией и искать способы решения своего жилищного вопроса. Можно, дождавшись снижения ключевой ставки, рефинансировать ипотеку или досрочно гасить задолженность, уменьшая тем самым переплату.

«Вариантов для покупки квартиры много, всегда нужно просчитывать, как это можно сделать с наибольшей выгодой для себя. Например, сегодня люди, которые попадают под действие программ семейной или IT-ипотеки, даже имея на руках всю сумму для оплаты квартиры, могут только часть накоплений направить на покупку, а на остальную сумму взять кредит по льготным ставкам. Остальные же деньги можно положить на депозит в банк по рыночным ставкам и за счет этого выиграть», — заключила она.