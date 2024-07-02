Риелтор Никитина: за полгода цены на «вторичку» вырастут в пределах 2–2,5%

Цены на квартиры будут расти, но плавно и не так заметно — в пределах 2–2,5% за 6 месяцев, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

«С учетом условий, сформировавшихся сегодня в экономике, мы ожидаем, что после периода стагнации, который наблюдался на рынке вторичной жилой недвижимости Москвы и Подмосковья в первом полугодии, сегмент перейдет в стадию сдержанного роста. Цены на квартиры будут расти, но плавно и не так заметно — в пределах 2–2,5% за 6 месяцев», — сказала Никитина.

Она объяснила это тем, что Москва и ближайшее Подмосковье — это очень высокий уровень инфраструктуры, позволяющий жить максимально комфортно, пользоваться всеми возможными благами.

«Конечно, нам всем как обывателям хотелось бы, чтобы цены рухнули, и жилье в Москве и Подмосковье перестало быть дорогим. К сожалению, или к счастью, такого не происходит по той простой причине, что спрос на квартиры на столичном рынке есть всегда, а именно он в первую очередь влияет на ценообразование», — отметила риелтор.

Никитина уточнила, что сегодня ситуация на рынке вторичного жилья неоднозначная. Эксперты агентства прекрасно понимают, что порядка 70% сделок здесь проходит с использованием ипотечных средств. При текущем уровне ключевой ставки и высоких ставок по кредитам он не может себя чувствовать комфортно.

«В целом в долгосрочной перспективе стоимость квартир на столичном рынке всегда растет. Даже если в какие-то периоды наступает стагнация и снижение цен, то дальше это падение с плюсом отыгрывается. Поэтому, на мой взгляд, если никаких кардинальных изменений в экономике или геополитике не произойдет, во второй половине текущего года цены на вторичную недвижимость в Москве и Подмосковье начнут медленно расти», — заключила специалист.