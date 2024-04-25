Риелтор Никитина: в договоре аренды квартиры нужно зафиксировать порядок оплаты

«Оплату желательно производить в безналичном расчете, например, переводом на карту. Если на карту человек не согласен, то каждую оплату необходимо как-то фиксировать, допустим, распиской либо в самом договоре прописать график платежей, где после получения денег собственник будет расписываться. Это позволит доказать, что вы отвечаете по своим финансовым обязательствам», — сказала Никитина.

Она добавила, что следующий момент, который следует согласовать с собственником, — кто оплачивает коммунальные платежи. Здесь практика складывается по-разному. Чаще всего стараются все выплаты переложить на арендатора.

«Однако на деле в платежке есть строки расходов, которые ему оплачивать нелогично либо не нужно. Например, взносы за капитальный ремонт или телевизионную антенну, которой человек пользоваться не собирается. Подобные моменты важно согласовать, чтобы они не стали причиной конфликта в будущем», — рассказала риелтор.

Никитина подчеркнула, что также следует обговорить условия ремонта, договориться, кто и за чей счет будет устранять какие-то поломки, производить мелкий или более существенный ремонт.