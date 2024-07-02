Риелтор Никитина: уходит фактор, делающий новостройки привлекательными

«Мы видим, что в сегменте новостроек начались серьезные шаги по подтягиванию условий по ипотеке к рыночным. Количество льготных ипотечных программ сокращается, требования по ним ужесточаются. Соответственно, фактор, делающий новостройки более привлекательными, уходит. На мой взгляд, очевидно, что одним из трендов второй половины 2024 года будет перетекание спроса с первичного рынка на вторичный», — сказала Никитина.

Она добавила, что люди, которые ищут квартиру для жизни, будут все чаще делать выбор в пользу вторичного жилья, так как оно на 15-20% дешевле новостроек.

«Фактор, который будет играть в пользу повышения спроса на квартиры, — это приток людей из других регионов. Как правило, к осени в Москве и Московской области начинаются деловой и учебный сезоны. Сюда начинают приезжать люди на работу, на учебу. Часть из них сразу снимает жилье, а затем старается что-нибудь здесь приобрести. Естественно, это создает добавленный спрос на недвижимость. Такое явление на столичном рынке наблюдается ежегодно», — рассказала эксперт.

Никитина напомнила, что рынок вторичной недвижимости — это сфера альтернативных сделок. В Москве и Подмосковье всегда присутствует сильная внутренняя миграция, когда люди разъезжаются, расширяются, переезжают из одного дома либо района в другой.

«Соответственно, для таких сделок, когда продается имеющаяся квартира, а взамен приобретается другая либо несколько с доплатой, требуется гораздо меньшее ипотечное плечо. Даже при текущих ставках люди, которым необходимо решить жилищную проблему таким образом, берут кредиты на небольшие суммы и совершают сделки купли-продажи», — уточнила специалист.