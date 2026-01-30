Риелтор назвала условия для снижения ставки по ипотеке банком

Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что банки могут снизить процентную ставку по ипотеке при высоком первоначальном взносе и стабильном доходе заемщика.

Первоначальный взнос по ипотеке является для банка важным показателем оценки риска, отметила риелтор Наталья Перескокова. По ее словам, кредиты с низким первоначальным взносом считаются более рискованными и обычно выдаются по повышенной ставке или с ограничениями, установленными Центробанком.

«Есть такой показатель LTV — это соотношение суммы кредита к стоимости объекта. Чем ниже этот показатель, тем ниже риск потерь для банка. Если первоначальный взнос составляет 30–40% от стоимости жилья, возможно снижение ставки. При взносе свыше 40% можно запрашивать индивидуальные условия по ипотеке», — пояснила Перескокова в эфире радио Sputnik.

Эксперт добавила, что банк также учитывает стабильность дохода заемщика, его кредитную историю и долговую нагрузку. Она напомнила, что даже неиспользованные кредитные лимиты по картам учитываются как долговая нагрузка.

В завершение Перескокова подчеркнула, что на одобрение ипотеки влияют тип и ликвидность недвижимости, регион, характеристики локации и статус клиента в банке.

