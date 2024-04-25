Риелтор Макаров объяснил, почему новостройки Москвы больше всего дорожают на юге

На юге столицы квартиры в новостройках дорожают больше всего, потому что Новая Москва продолжает расти и развиваться более быстрыми темпами, чем остальные районы и округа мегаполиса, и стройка там идет активнее, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости «Vysotsky Estate Фили-Можайский», финансовый консультант Сергей Макаров.

Ранее СМИ писали, что с начала года средняя стоимость предложения квартир в новостройках Москвы заметнее всего выросла в Троицком округе. На конец апреля прирост был 16,2%, а бюджет предложения увеличился до 9,8 млн рублей.

«Жилье в Новой Москве строят в основном такие крупнейшие девелоперы, как „Самолет“ и ПИК, которые в силу своего положения могут диктовать свои условия на рынке», — отметил Макаров.

По его мнению, разрыв между ценами на самое дорогое и самое дешевое жилье в городе не сократится, поскольку для снижения стоимости нет оснований.

«Люди, покупающие квартиры в Москве, хотят жить в качественном, достойном жилье и готовы за это доплачивать», — заключил риелтор.