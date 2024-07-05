Риелтор Чурилов: выдача ИТ-ипотеки может упасть на 20% после сокращения лимитов

Объем выдач ИТ-ипотеки в Москве после сокращения лимитов с 18 до 9 млн рублей может упасть вдвое, а в целом по стране — на 15–20%, заявил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Правительство обсуждает снижение максимального размера ИТ-ипотеки с 18 до 9 млн рублей. Соответствующее распоряжение может быть принято в ближайшее время.

«Главная причина сокращения лимитов по ИТ-ипотеке — это желание правительства сэкономить бюджетные средства. Государство тратит колоссальные суммы на субсидирование ставок по ИТ-ипотеке. А после повышения ключевой ставки до 17–18% эти траты вырастут. А это государству невыгодно», — объяснил Чурилов.

Если правительство сократит в два раза лимит по ИТ-ипотеке, то данная программа будет иметь подчеркнуто региональный характер, поскольку в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доля квартир, продающихся по цене до 9 млн рублей, сравнительно невелика, прогнозирует эксперт.

При этом он подчеркнул, что спрос на ИТ-ипотеку не снизился, а остается устойчивым.

«Но несмотря на это, есть вероятность, что в конце года ИТ-ипотека не будет продлена», — допускает Чурилов.