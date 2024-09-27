Риелтор Чурилов: цены на новостройки могут снизиться на 10% в четвертом квартале

Цены на новостройки могут быть немного снижены до конца 2024 года, что будет связано с предоставлением различных скидок в IV квартале, заявил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

«Снижение цен на новостройки может произойти из-за различных скидок в четвертом квартале, который исторически дает около 40% всех продаж в году», — сказал риелтор.

По его словам, различными акциями застройщики будут пытаться привлечь клиентов, а скидки в первую очередь будут предоставляться на менее ликвидные объекты.

Даже в условиях отсутствия семейной ипотеки застройщики будут придумывать дополнительные инструменты продаж, которыми могут быть послабления в программах рассрочки, совместные с банками различные программы субсидирования и т. д., отмечает эксперт

Если снижение стоимости новостроек и произойдет, то маловероятно, что цены упадут более чем на 10% от текущих показателей, предполагает Чурилов.