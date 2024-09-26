Риелтор Чурилов: собственники сейчас предпочитают сдавать жилье вместо продажи

Если рассматривать вторичный рынок недвижимости, то особых изменений в цене в четвертом квартале быть не должно, так как из-за роста ключевой ставки еще с 2023 года уже весь негативный потенциал, который мог быть, вторичный рынок использовал, сказал он.

Ставки по ипотеке стали «заградительными» уже с декабря 2023 года, с тех пор спрос упал от региона к региону до 60%, при этом цены практически не изменились. Весь этот период наблюдается некая стагнация, говорит риелтор.

«Вместо того, чтобы продавать дешево, многие решили сдавать недвижимость, так как ценник на аренду за последний год вырос почти в два раза. А те, кому все-таки необходимо продать, либо продают долго, либо снижают цены для быстрой продажи, но такая категория продавцов не является сейчас критической массой, чтобы значительно повлиять на общую динамику цен», — отмечает Чурилов.