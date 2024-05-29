Риелтор Чурилов: ограничение прибыли застройщиков приведет к росту цен на жилье

Ограничение прибыли застройщиков приведет к уходу с рынка части девелоперов и снижению темпов строительства, из-за чего предложение жилья сократится, а цены при сохраняющемся спросе по законам рынка, наоборот, вырастут, а не снизятся, заявил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Ранее депутаты Госдумы предложили вице-премьеру Марату Хуснуллину ввести механизм ограничения прибыли застройщиков до 20% наряду с предоставлением льгот от государства, чтобы контролировать рост цен на жилье.

«За последние пять лет новостройки в России подорожали в два раза, и с этим нужно бороться. Но не путем ограничения маржинальности застройщиков, а другими способами. Предложенная депутатами Госдумы мера – это не рыночный метод», – прокомментировал Чурилов.

По его словам, застройщики могут отреагировать на такое ограничение уходом с рынка или поиском других источников увеличения своей прибыли, например, будут предлагать покупателям дополнительные услуги.