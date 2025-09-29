Риэлтор Апрелев предложил субсидировать аренду жилья для семей с детьми

Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что действующая программа льготной семейной ипотеки не помогает семьям с детьми оперативно решить жилищный вопрос. По его словам, покупка квартиры на первичном рынке вынуждает семьи ждать завершения строительства несколько лет, при этом им приходится арендовать жилье и одновременно выплачивать ипотеку.

Апрелев отметил, что только 30 % граждан, имеющих право на льготную ипотеку, реально могут ей воспользоваться. Он предложил ввести дополнительное субсидирование аренды жилья для семей с детьми, чтобы облегчить их финансовую нагрузку. Эксперт пояснил, что семьи могли бы получать компенсацию части стоимости аренды в зависимости от количества детей, что позволило бы им сразу улучшить жилищные условия.

Риэлтор также обратил внимание на обсуждаемые изменения в программе семейной ипотеки, предполагающие дифференцированные ставки в зависимости от числа детей. По его мнению, повышение ставки для семей с одним ребенком может вызвать ажиотажный спрос и рост цен на первичном рынке. Апрелев подчеркнул, что многие вопросы, связанные с новыми условиями кредитования, пока остаются без ответа.

Эксперт считает, что субсидирование аренды позволит семьям решать жилищные проблемы сразу после рождения ребенка, а сэкономленные средства можно будет использовать для накопления на первоначальный взнос по ипотеке. Он добавил, что расширение программы на вторичный рынок недвижимости также поможет большему числу семей воспользоваться льготами.