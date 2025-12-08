Риэлтор Апрелев: опасения при покупке жилья у пожилых не повлияли на вторичку

Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев сообщил, что опасения россиян после дела Ларисы Долиной не привели к массовому отказу от покупки квартир на вторичном рынке, а активность покупателей даже выросла на фоне снижения ипотечных ставок, сообщает Общественная Служба Новостей .

Константин Апрелев отметил, что судебное дело Ларисы Долиной не вызвало массового отказа россиян от сделок на вторичном рынке недвижимости. По его словам, доверие снизилось только к сделкам с единственным жильем одиноких пенсионеров, которые составляют менее процента от общего объема рынка.

Эксперт пояснил, что покупатели стали осторожнее при выборе таких объектов, а пенсионерам стало сложнее продать свое единственное жилье. Теперь продавцам часто требуется подтверждать выписку из квартиры, а оплата делится на несколько этапов. Спрос на подобные квартиры снизился, а их стоимость стала ниже рыночной.

В остальном сегменте вторичного рынка, по словам Апрелева, наблюдается оживление благодаря снижению ипотечных ставок и традиционной сезонной активности. Он подчеркнул, что большинство сделок связано с обменом жилья, а общий объем сделок не уменьшился. Апрелев выразил надежду, что Верховный Суд даст разъяснения по спорным вопросам до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря.

