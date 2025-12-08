Риэлтор Апрелев: опасения при покупке жилья у пожилых не повлияли на вторичку
Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев сообщил, что опасения россиян после дела Ларисы Долиной не привели к массовому отказу от покупки квартир на вторичном рынке, а активность покупателей даже выросла на фоне снижения ипотечных ставок, сообщает Общественная Служба Новостей.
Константин Апрелев отметил, что судебное дело Ларисы Долиной не вызвало массового отказа россиян от сделок на вторичном рынке недвижимости. По его словам, доверие снизилось только к сделкам с единственным жильем одиноких пенсионеров, которые составляют менее процента от общего объема рынка.
Эксперт пояснил, что покупатели стали осторожнее при выборе таких объектов, а пенсионерам стало сложнее продать свое единственное жилье. Теперь продавцам часто требуется подтверждать выписку из квартиры, а оплата делится на несколько этапов. Спрос на подобные квартиры снизился, а их стоимость стала ниже рыночной.
В остальном сегменте вторичного рынка, по словам Апрелева, наблюдается оживление благодаря снижению ипотечных ставок и традиционной сезонной активности. Он подчеркнул, что большинство сделок связано с обменом жилья, а общий объем сделок не уменьшился. Апрелев выразил надежду, что Верховный Суд даст разъяснения по спорным вопросам до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря.
