Рестораторам расскажут правила размещения и эксплуатации веранд в зимний период

Госинспекция по недвижимости столицы вместе с Объединением административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) проведут вебинар «Контроль за работой сезонных объектов в зимний период». Мероприятие пройдет 21 января в 16:00, сообщила пресс-служба контрольного ведомства.

В конце прошлого года собственники сезонных кафе в Москве впервые смогли эксплуатировать веранды и зимой. Это позволили сделать внесенные изменения в исполняющий обязанности начальника отдела нестационарных торговых объектов Управления мониторинга территорий ГБУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости» Денис Соколов

Участники вебинара узнают про ключевые аспекты и правила использования веранд зимой. Спикерами будут заместитель начальника Управления мониторинга и информационного обеспечения деятельности ОАТИ Илья Коннов, а также исполняющий обязанности начальника отдела нестационарных торговых объектов Управления мониторинга территорий ГБУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости» Денис Соколов.

Также слушателям расскажут, на что рестораторам нужно обращать внимание во время размещения площадок, чтобы не нарушить действующее законодательство.

Для участия в бесплатном мероприятии необходима предварительная регистрация по ссылке.