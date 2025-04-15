Республика Коми: названы регионы РФ с самыми дешевыми квартирами

Несмотря на неблагоприятную ситуацию на российском рынке недвижимости, в стране остались регионы, где можно купить квартиру недорого, например, это Республика Коми. Там жилье возможно приобрести всего за 70 тыс. рублей, сообщает Общественная Служба Новостей .

Стоимость «квадрата» двухкомнатной квартиры в селе Кослан составляет всего 1,7 тыс. рублей. Средняя зарплата, по данным Росстата, на сегодня — около 87 тыс. рублей. Двушка расположена на первом этаже аварийного дома 1964 года постройки, там нет ремонта и отопления, но есть мебель. Все документы готовы к сделке.

В Воркуте можно купить 29-метровую однокомнатную квартиру через дорогу от парка за 170 тыс. рублей. Она расположена на верхнем этаже пятиэтажного дома 1979 года постройки, есть центральное отопление и старый ремонт.

Одновременно в Москве стоимость жилья продолжает расти: средняя цена квадратного метра в новостройке в марте повысилась на 1,4% — до 145 тыс. рублей.