РЭО направит более 1,2 млрд рублей на строительство комплексов в Чувашии

Корпорация «Российский экологический оператор» инвестирует средства от очередного размещения облигаций в создание комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов в Чувашской Республике. Ранее, 30 октября, Банк России зарегистрировал два выпуска ценных бумаг РЭО. Вырученные финансы будут направлены на реализацию проектов компании «Экосфера-Ч», сообщила пресс-служба РЭО.

«Строительство новых комплексов позволит сделать обращение с отходами в Чувашии более эффективным благодаря повышению доли сортировки. Каждый из комплексов рассчитан на обработку до 30 тысяч тонн отходов в год», — отметили в пресс-службе ППК «РЭО».

Суммарные вложения в возведение двух комплексов превысят 1,28 миллиарда рублей. Сооружение в Батыревском районе потребует 626,55 миллиона рублей, из которых 382,19 миллиона рублей предоставит РЭО. Второй объект в Моргаушском районе оценивается в 654,17 миллиона рублей, при этом доля финансирования РЭО составит 399,05 миллиона рублей.

Планируется, что оба комплекса будут введены в эксплуатацию 1 октября 2026 года.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была образована согласно Указу Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в Российской Федерации началась реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла. К 2030 году она должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить долю захоронения таких отходов до 50% и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.