Реновация на кладбище: новостройку в Москве возвели на месте бывшего захоронения

Жители столичного района Западное Дегунино рассказали, что новостройка, куда они переезжают по реновации, не устраивает горожан по многим причинам. Так, дом возвели «на отшибе», есть проблемы с парковкой и качеством отделки, также здание построили на месте, где 30 лет назад было кладбище, сообщает MSK1.ru .

«Застройка — точечная, не квартальная. Дом просто стоит на отшибе, вокруг нет жилых зданий», — объяснил житель района Михаил.

Также горожан волнует история этих мест. 30 лет назад на прилегающей территории было Дегунинское кладбище. По мнению Михаила, жителей сейчас пытаются убедить, что указанное кладбище переместили в 1985 году, но работы там провели в 1990-х годах. И сами строители рассказывали, что могилы тех, чьих родственников не нашли, перемещать не стали, а просто сравняли с землей.

По словам москвича, при сложении старых и новых карт получится, что первый подъезд новостройки заходит на территорию бывшего кладбища.

В районе нового дома сейчас почти нет магазинов, очень мало парковочных мест (на 300 квартир сделана подземная парковка на 80 авто).

Кроме того, Михаил опасается по поводу качества строительства. Здание возвели на насыпи, под ним находится паркинг, а земляное возвышение, по словам жителей, постепенно проседает и размывается.