Ремонтные работы завершаются в детском саду «Дюймовочка» в Мытищах

На Новомытищинском проспекте Мытищ в рамках президентской программы по капремонту объектов образования продолжаются работы в здании детского сада «Дюймовочка». Строительная готовность объекта составляет 90%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«На объекте 72 рабочих и 2 единицы техники. Ведутся работы по устройству фасада, инженерных сетей, чистовой отделке помещений. На прилегающей территории устанавливают теневые навесы, детские игровые и спортивные площадки, производят озеленение территории, укладывают асфальт», — говорится в сообщении.

Площадь здания составляет почти 2 тыс. кв. метров.

Двухэтажное здание детского сада «Дюймовочка» было построено в 1979 году. Два двухэтажных корпуса соединены между собой переходом.

Скоро малыши уже смогут пойти в обновленный детский сад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.