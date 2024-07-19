сегодня в 15:07

Ремонтные работы в Троицкой школе округа Чехов завершат к началу учебного года

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Денис Разуваев совместно с представителями управления образования провел инспекцию ремонтных работ в Троицкой школе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках ремонта будет подготовлен медицинский кабинет к установке нового оборудования и мебели. Завершение работ запланировано до 30 августа 2024 года.

Во время инспекции особое внимание было уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и требований к медицинскому блоку.

По итогам встречи руководство школы и профильное управление получили задачи и рекомендации для контроля и оперативного решения возникающих вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.