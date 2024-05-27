Ремонтные работы планируют провести в больнице Домодедова

Работы по текущему ремонту планируют провести в здании больницы Домодедова. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту ГБУЗ МО «Домодедовская больница» в городском округе Домодедово Московской области», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту ГБУЗ МО «Домодедовская больница» по адресу: Домодедово, мкр. Центральный, ул. Пирогова, дом № 9, к. 9.

В рамках выполнения работ в начале 2025 года будут выполнены работы по текущему ремонту зданий, производимые в полном объеме (общестроительные работы, замена покрытий полов, облицовка стен и потолков, сантехнические и электромонтажные работы, установка слаботочных и вентиляционных систем).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.