Ремонтные работы на спортивных сооружениях стартовали в Дубне

Стадионы и спортивные комплексы спортшколы в Дубне готовят к новому учебному году. В спорткомплексе «Руслан» в Дубне завершается ремонт входных групп, в планах — централизовать системы вентиляции этажей в одну диспетчерскую, чтобы упростить управление и обслуживание. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В спорткомплексе «Волна» в Дубне запланировано частичное благоустройство территории — организация газона вокруг хоккейной коробки — и ремонт фехтовального зала, где предусмотрено обновление стен, пола, потолка и системы освещения. Также будет восстановлено ограждение и начнётся подготовка к проектированию системы освещения — вокруг футбольного поля установят специальные для спортсооружений мачты с прожекторами.

Во дворце спорта «Радуга» уже проводится косметический ремонт помещений — обновляют кабинеты администрации, несколько коридоров и тамбуров. А в августе будет проведен ремонт канализационно-насосной станции с закрытием дворца спорта на месяц.

«Наши воспитанники спортивных секций каждый год показывают высокие результаты. За лето проведем ремонты спортучреждений, в том числе по заявкам от наших спортсменов, чтобы к новому учебному году все было готово для проведения тренировок», — подчеркнул глава Дубны Тихомиров.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.